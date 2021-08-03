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    Сколько получат казахстанские спортсмены за три «бронзы» Олимпиады-2020

    3 Августа 2021, 03:39

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Стало известно, на какие денежные выплаты могут рассчитывать казахстанские спортсмены, выигравшие бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент Казахстан завоевал на Олимпиаде-2020 три «бронзы»: на третью ступень пьедестала поднялись тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло и дзюдоист Елдос Сметов. Каждый из них получит по 75 000 долларов. Таким образом, общий заработок призеров пока составляет 225 000 долларов.

    Если же кому-то из казахстанских спортсменов удастся выиграть на Олимпиаде в Токио «золото», то он заработает 250 000 долларов; серебряный призер соревнований получит 125 000 долларов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Спорт Олимпиада
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