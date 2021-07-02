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    Сколько получат казахстанские спортсмены за победу в Олимпийских играх

    2 Июля 2021, 18:27

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на пресс-конференции в СЦК озвучила размер денежных поощрений, которые будут выделены казахстанским спортсменам за победу в Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, по постановлению Правительства в 2020 году были приняты правила выплат денежных поощрений для спортсменов, добившихся хороших результатов, и их тренеров. В соответствии с этим документом, занявшему первое место спортсмену и его тренеру выделяют денежное поощрение в размере 250 тысяч долларов. Из них 10% поощрения дадут первому тренеру спортсмена, 80% - тренеру, который лично занимался со спортсменом, еще 10% - главному тренеру по конкретному виду спорта», - отметила министр.

    По ее словам, для занявших второе место размер поощрений составляет 150 тысяч долларов, третье место – 75 тысяч долларов.

    «К тому же, денежные поощрения будут выдаваться спортсмену только после того, как удостоверятся, что победа была достойной и справедливой. Это законно и обосновано», - добавила Актоты Раимкулова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Минкультуры Олимпиада
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