Сколько политических партий не могут получить регистрацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь новых политических партий не могут получить регистрацию в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство юстиции как уполномоченный орган ведет статистику госрегистраций политических партий. В 2019 году наблюдается некоторый рост политической активности по сравнению с 2018 и 2017 годами, когда не поступало намерений создать политические партии. На сегодня 7 незарегистрированных», - сказала Наталья Пан.

Она также назвала причины отказа в регистрации.

«Причинами отказа является не предоставление списка инициативных групп - из семи пять. У одной организации истек срок деятельности организационного комитета, законом предусмотрен срок шестимесячный. Минюст вынуждено будет отказать. И одно объединение проходит проверку на то, чтобы члены не являлись гражданами иностранного государства, сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими, судьями, такие запреты существуют, в принципе сегодня семь», - резюмировала Наталья Пан.