Сколько полицейских и педагогов привились от коронавируса в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 94 тысяч человек на 19 апреля привились от коронавируса первым компонентом в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым компонентом привито 94 355 лиц, из них 16 649 медицинских работников, педагогов – 24 082, участковых полицейских – 2124, студентов - 609, контингент медико-социальных учреждений - 483, сотрудников силовых структур - 6523, госслужащих - 3054, лиц с хроническими заболеваниями - 1592, других лиц – 39 239.

Вторым компонентом вакцинировано 10 246, из них 7 237 медицинских работников, педагогов - 2699, участковых полицейских – 75, сотрудников силовых структур – 115, госслужащих – 76, других лиц - 43. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Алматинской области продолжает расти .



