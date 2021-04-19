РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:41, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько полицейских и педагогов привились от коронавируса в Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 94 тысяч человек на 19 апреля привились от коронавируса первым компонентом в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым компонентом привито 94 355 лиц, из них 16 649 медицинских работников, педагогов – 24 082, участковых полицейских – 2124, студентов - 609, контингент медико-социальных учреждений - 483, сотрудников силовых структур - 6523, госслужащих - 3054, лиц с хроническими заболеваниями - 1592, других лиц – 39 239.

    Вторым компонентом вакцинировано 10 246, из них 7 237 медицинских работников, педагогов - 2699, участковых полицейских – 75, сотрудников силовых структур – 115, госслужащих – 76, других лиц - 43. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Алматинской области продолжает расти .



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Главная Общество Алматинская область
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!