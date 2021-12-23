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Сколько подростков получили вакцину от коронавируса в Казахстане
23 Декабря 2021 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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22 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 198 256,
Беременные женщины – 14 538,
Кормящие женщины – 35 765
Второй дозой:
Подростки – 59 288,
Беременные женщины – 4 292,
Кормящие женщины – 10 718.
Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.
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