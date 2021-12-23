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Сколько подростков получили вакцину от коронавируса в Казахстане

23 Декабря 2021 08:52
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Сколько подростков получили вакцину от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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22 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 198 256,

Беременные женщины – 14 538,

Кормящие женщины – 35 765

Второй дозой:

Подростки – 59 288,

Беременные женщины – 4 292,

Кормящие женщины – 10 718.

Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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