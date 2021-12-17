Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику о количестве вакцинированных «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Казахстане вакциной «Pfizer» провакцинировано подростков, беременных и кормящих женщин:

I-й дозой

Подростки – 161 397,

Беременные женщины – 12 170,

Кормящие женщины – 29 704

II-й дозой

Подростки – 23 953,

Беременные женщины – 2 331,

Кормящие женщины – 5 523.

Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.