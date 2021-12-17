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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
17 Декабря 2021 10:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику о количестве вакцинированных «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Согласно опубликованным данным, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Казахстане вакциной «Pfizer» провакцинировано подростков, беременных и кормящих женщин:
I-й дозой
Подростки – 161 397,
Беременные женщины – 12 170,
Кормящие женщины – 29 704
II-й дозой
Подростки – 23 953,
Беременные женщины – 2 331,
Кормящие женщины – 5 523.
Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.
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