Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции на 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

По состоянию на 4 декабря в Казахстане первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 123 941 человек. Из них:

Подростки – 98 722,

Беременные женщины – 7 555,

Кормящие женщины – 17 664.

Напомним, что в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.