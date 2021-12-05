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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
5 Декабря 2021 08:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции на 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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По состоянию на 4 декабря в Казахстане первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 123 941 человек. Из них:
Подростки – 98 722,
Беременные женщины – 7 555,
Кормящие женщины – 17 664.
Напомним, что в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.
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