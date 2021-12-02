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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

2 Декабря 2021 08:47
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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции на 2 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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I-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 99 186 человек. Из них: подростки – 78 567, беременные женщины – 6 348, кормящие женщины – 14 271.


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