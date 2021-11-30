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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

30 Ноября 2021 09:08
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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции на 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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I-м компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 79 722 человек. Из них: п одростки – 62 707, б еременные женщины – 5 395, кормящие женщины – 11 620.

Ранее сообщалось, что более 8 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 654 заболевших коронавирусом, 1137 человек выздоровело.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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