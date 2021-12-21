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Сколько подростков и беременных провакцинировано от КВИ в Казахстане
21 Декабря 2021 08:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По состоянию на 20 декабря 2021 года вакциной «Pfizer» провакцинировано:
I-й дозой
Подростки – 177 046,
Беременные женщины – 13 135
Кормящие женщины – 32 403
II-й дозой
Подростки – 41 135,
Беременные женщины – 3 246,
Кормящие женщины – 8 220.
Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.
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