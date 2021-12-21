Сколько подростков и беременных провакцинировано от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 20 декабря 2021 года вакциной «Pfizer» провакцинировано:

I-й дозой

Подростки – 177 046,

Беременные женщины – 13 135

Кормящие женщины – 32 403

II-й дозой

Подростки – 41 135,

Беременные женщины – 3 246,

Кормящие женщины – 8 220.

Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.