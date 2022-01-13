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Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане
13 Января 2022 08:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин за 12 января, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По состоянию на 12 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 322 367,
Беременные женщины – 22 521,
Кормящие женщины – 56 340
Второй дозой:
Подростки – 156 454,
Беременные женщины – 10 383,
Кормящие женщины – 27 545.
Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 41%. В целом заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние две недели отмечается в 12 регионах и выросла в 2,8 раза.
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