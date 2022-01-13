Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин за 12 января, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 12 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 322 367,

Беременные женщины – 22 521,

Кормящие женщины – 56 340

Второй дозой:

Подростки – 156 454,

Беременные женщины – 10 383,

Кормящие женщины – 27 545.

Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 41%. В целом заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние две недели отмечается в 12 регионах и выросла в 2,8 раза.