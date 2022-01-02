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Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане
2 Января 2022 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане.
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По состоянию на 1 января 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано:
I-й дозой
Подростки – 283 585,
Беременные женщины – 20 038,
Кормящие женщины – 48 860
II-й дозой
Подростки – 118 028,
Беременные женщины – 7 811,
Кормящие женщины – 20 039.
Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.
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