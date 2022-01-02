Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане.

По состоянию на 1 января 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано:

I-й дозой

Подростки – 283 585,

Беременные женщины – 20 038,

Кормящие женщины – 48 860

II-й дозой

Подростки – 118 028,

Беременные женщины – 7 811,

Кормящие женщины – 20 039.

Напомним, в Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer.