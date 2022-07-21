Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Сколько племенных птицеводческих репродукторов мясного направления работает в РК

    21 Июля 2022, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане действуют 2 племенные фабрики яичного направления и 4 племенных репродуктора мясного направления в птицеводстве. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, выступая на Форуме Евразийской птицеводческой ассоциации в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эти фабрики работают в основном для удовлетворения собственных потребностей в племенном молодняке», - сказал Айдарбек Сапаров.

    Для полного обеспечения племенным материалом отечественных птицефабрик, по словам вице-министра, со стороны государства предусмотрены инвестиционные субсидии на «Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве».

    «В этой связи призываю всех продолжить совместную работу в данном направлении», - подчеркнул вице-министр.

    Ранее сообщалось, что работники отрасли просят возродить деятельность Института птицеводства в Каскелене.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей