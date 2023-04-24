Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Сколько платных парковок в Астане и кому они принадлежат

    24 Апреля 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили статистические данные касательно платных парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в столице введено 6916 платных парковок. Это около 1% от общего количества парковок в городе», - сообщили в управлении в ответ на официальный запрос Казинформа.

    В акимате также уточнили, кто является конечным бенефициаром, получающим доход от платных парковок.

    «Учредителем ТОО «Астана парковочное пространство» является гражданин Республики Казахстан Досыбаев Ч. Б», - говорится в ответе.

    Ранее аким города Женис Касымбек в беседе с журналистами сообщил о том, что договор государственно-частного партнерства с ТОО «Астана парковочное пространство» будет пересмотрен.

    «Необходимо пересмотреть ряд условий договоров ГЧП – во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы», - сказал Женис Касымбек.

    В ответе управления также говорится, что вопрос тарифов и времени обслуживания платных парковок еще рассматриваются, окончательное решение не принято.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви