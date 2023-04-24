Сколько платных парковок в Астане и кому они принадлежат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили статистические данные касательно платных парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в столице введено 6916 платных парковок. Это около 1% от общего количества парковок в городе», - сообщили в управлении в ответ на официальный запрос Казинформа.

В акимате также уточнили, кто является конечным бенефициаром, получающим доход от платных парковок.

«Учредителем ТОО «Астана парковочное пространство» является гражданин Республики Казахстан Досыбаев Ч. Б», - говорится в ответе.

Ранее аким города Женис Касымбек в беседе с журналистами сообщил о том, что договор государственно-частного партнерства с ТОО «Астана парковочное пространство» будет пересмотрен.

«Необходимо пересмотреть ряд условий договоров ГЧП – во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы», - сказал Женис Касымбек.

В ответе управления также говорится, что вопрос тарифов и времени обслуживания платных парковок еще рассматриваются, окончательное решение не принято.