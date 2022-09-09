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    Сколько передвижных медкомплексов имеется в РК

    9 Сентября 2022, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В республике функционируют 149 передвижных медицинских комплексов, с предоставлением широкого профиля диагностических услуг. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для улучшения доступности медицинской помощи жителям отдаленных сел организована транспортная медицина. В республике функционируют 149 передвижных медицинских комплексов, с предоставлением широкого профиля диагностических услуг и специалистов», - сказала Ажар Гиният.

    Министр сообщила, что в сравнении с прошлым годом отмечается увеличение охвата услугами ПМК в два раза. Так, за восемь месяцев текущего года услугами ПМК охвачено более 2 тыс. 200 населенных пунктов (в 2021 году – 1 тыс. 587), оказано услуг более 1,1 млн жителям села (2021 году – 725 тыс. 827).

    С 23 мая текущего года стартовали медицинские поезда «Жәрдем», а с 20 июня текущего года «Саламатты Қазақстан», которыми запланировано охватить 147 станций и оказать медицинские услуги сельским жителям.

    В данное время медицинскими поездами охвачено более 80 станций в Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Абайской, Жетысуйской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Мангистауской областей, оказан ряд медицинских услуг более 38 тыс. сельским жителям, в том числе 9 тыс. детей.

    «До конца текущего года медицинскими поездами будут охвачены жители станций Акмолинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей», - добавила Ажар Гиният.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Сельское хозяйство Ажар Гиният Здоровье
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