Сколько пенсионных накоплений казахстанцы перевели управляющему пенсионным портфелем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 10 марта в ЕНПФ поступило 554 заявления на перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем (УИП) на общую сумму свыше 1,6 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЕНПФ.

Более 42% заявлений на перевод пенсионных накоплений УИП поступило от жителей г. Алматы. Они хотят перевести в среднем 2,3 млн тенге. От жителей столицы поступило порядка 20% заявлений на перевод и здесь готовы доверить УИП в среднем 2,6 млн тенге. На третьем месте по количеству поданных заявлений Карагандинская область (4,9%). Здесь средняя сумма перевода составляет 1,7 млн тенге.

Из 554 заявлений в обработке находится 451 заявление, при этом отказано в приеме и (или) исполнении по 103 заявлениям. Основные причины отказа – запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для перевода сумму пенсионных накоплений; запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для перевода сумму пенсионных накоплений с учетом принятых к обработке заявлений; отсутствие права на перевод УИП и т.д.

Напомним, что пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:

в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо

в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты

Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП будет осуществлен в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального банка. Учет пенсионных накоплений продолжит вести ЕНПФ.

Для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП».

По состоянию на 10 марта подано 1798 заявлений об использовании пенсионных накоплений на лечение. 1176 заявлений уже исполнено и на спецсчета вкладчиков, открытых у уполномоченного оператора АО «ЖССБ «Отбасы банк», переведено порядка 1,2 млрд тенге. В среднем на лечение казахстанцы используют около 1 млн тенге пенсионных накоплений. Больше всего заявлений также поступило от жителей г. Алматы (22,6%), г. Нур-Султан (18,4%) и Карагандинской области (7,5%). Ознакомиться с актуальной статистикой можно в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на лечение».

На улучшение жилищных условий на 10 марта 2021 года от уполномоченных операторов (АО «ЖССБ «Отбасы банк», АО «Народный Банк Казахстана», а также АО «Банк ЦентрКредит») поступило 208 853 заявления.

142 237 заявлений на общую сумму более 740,4 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,2 млн тенге. Подробная информация об использовании пенсионных накоплений на жилье в разрезе регионов представлена на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечние». С тем, на какие цели казахстанцы используют единовременные пенсионные выплаты можно ознакомиться на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям».