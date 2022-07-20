Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

    20 Июля 2022, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 79,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 182,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    По данным ведомства, по состоянию на 1 июля 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 247 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге.

    С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

    При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

    Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 %. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 % от прожиточного минимума, 30 лет – 94 % от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 % от прожиточного минимума.

    Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

    Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста, отметили в Минтруда.

    В свою очередь, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

    Фото: www.tagesspiegel.de

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Пенсионер на скутере сбил женщину и скрылся с места ДТП в Актобе
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане