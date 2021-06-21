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    Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

    21 Июня 2021, 06:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня численность пенсионеров составляет 2 млн 243 тыс. человек. С января по май 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 342,6 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 774,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июня 2021 года составил 100 019 тенге.

    Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

    При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

    Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

    «Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период», - пояснили в МТСЗН.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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