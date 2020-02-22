Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал об обеспечении нуждающихся пенсионеров специальными социальными услугами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2019 года в стране насчитывается более 2 млн лиц достигших пенсионного возраста. Среди них более 38 тысяч лиц преклонного возраста, обеспеченных специальными социальными услугами в условиях ухода на дому за счет бюджетных средств, что составляет 1,2% от всего количества лиц преклонного возраста, проживающих на территории Республики Казахстан», - написал Биржан Нурымбетов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, законодательством Республики Казахстан в области социальной защиты населения предусмотрена возможность предоставления специальных социальных услуг сверх гарантированного объема специальных социальных услуг на платной основе.

«Порядок предоставления специальных социальных услуг на платной основе в субъектах, предоставляющих специальные социальные услуги, регламентирован Правилами предоставления специальных социальных услуг на платной основе (приказ МЗСР РК от 25 февраля 2016 года № 146). Таким образом, платные специальные социальные услуги могут получать все лица, не предусмотренные Правилами, в том числе имеющие совершеннолетних детей, супругу (а)», - добавил министр.