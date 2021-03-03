Сколько паводкоопасных участков в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество паводкоопасных участков в столице уменьшилось. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения и недопущения паводковых угроз на территории города Нур-Султана задействованными службами и организациями ведется подготовка к прохождению паводка. По городу Нур-Султану на паводковый период 2021 года определено 29 паводкоопасных участков (2019 и 2020 годах – 37), то есть по сравнению с 2019 и 2020 годами на 8 участков уменьшилось», - сказал Есен Байыров на брифинге в акимате Нур-Султана.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС, по району Алматы таковых 7 участков; Байконур – 8, Есиль – 9, Сарыарка – 5.

«На 25 февраля 2021 года с территории города вывезено более 900 тысяч куб. м снега, при этом из 11-ти определенных полигонов заполненных и закрытых нет. В прошлом году по состоянию только с ноября 2019 года по 25 февраля 2020 года с территории города было вывезено более 4 млн кубометров снега, то есть на 82% больше, чем в 2021 году», - заключил спикер.