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    Сколько ОСИ функционирует в Казахстане

    7 Октября 2021, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о переходе многоквартирных домов на новые формы управления - Объединение собственников имущества (ОСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях реализации Закона от 26 декабря 2019 года № 284-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» систематизированы работы по переходу на новые формы управления, совместно с акиматами утверждены графики по проведению собраний в каждом многоквартирном жилом доме (МЖД). В настоящее время осуществляется мониторинг перехода каждого МЖД на новые формы управления согласно графикам, загруженным местными исполнительными органами (МИО) в систему Easy project», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    В Правительстве напомнили, что система Easy project – это информационная система на базе АО «КазЦентр ЖКХ», к которой имеют доступ МИО, которые заполняют в ней необходимую информацию (отчеты, текущий статус), связанную с переходом на новые формы управления.

    «Вместе с тем количество МЖД, подлежащих переходу на новые формы управления, составляет 50 427. На сегодня создано 13 005 единиц новых форм управления, из них 1 969 объединений собственников имущества (ОСИ) и 11 036 простых товариществ (ПТ), что составляет 26 % от общего количества МЖД. Как известно, основной причиной невысоких показателей реализации реформы являются карантинные меры, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране, ограничивающие проведение общих собраний жильцов жилых домов», - заключил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК ЖКХ Жилье
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