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    Сколько оружия похитили из резиденции Президента РК во время январских событий

    7 Ноября 2022, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил обновленные данные о похищенном во время январских событий оружии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1 259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов.

    В Жамбылской области - 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов.

    «В резиденции Президента РК после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Данное оружие впоследствии использовалось преступниками против мирных граждан и сотрудников правопорядка», - добавил спикер.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Январские события
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