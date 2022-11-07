Сколько оружия похитили из резиденции Президента РК во время январских событий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил обновленные данные о похищенном во время январских событий оружии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1 259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов.

В Жамбылской области - 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов.

«В резиденции Президента РК после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Данное оружие впоследствии использовалось преступниками против мирных граждан и сотрудников правопорядка», - добавил спикер.

Фото: polisia.kz

