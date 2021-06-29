РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько организаций образования оснащены «тревожными кнопками» в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько объектов образования оснащены «тревожными кнопками», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведется работа по установке «тревожных кнопок» в организациях образования. На сегодня их количество составляет 648. Только в городах Нур-Султан и Алматы решены эти вопросы. Для того, чтобы решить эту проблему, местными бюджетами предусмотрены средства на сумму 980 млн тенге. Не выделены средства в Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    Ранее министр призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования.

    «Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», такие кнопки должны быть в каждом объекте образования», - заявил А. Аймагамбетов.


    Теги:
    Образование Главная Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!