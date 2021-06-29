Сколько организаций образования оснащены «тревожными кнопками» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько объектов образования оснащены «тревожными кнопками», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется работа по установке «тревожных кнопок» в организациях образования. На сегодня их количество составляет 648. Только в городах Нур-Султан и Алматы решены эти вопросы. Для того, чтобы решить эту проблему, местными бюджетами предусмотрены средства на сумму 980 млн тенге. Не выделены средства в Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Ранее министр призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования.

«Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», такие кнопки должны быть в каждом объекте образования», - заявил А. Аймагамбетов.