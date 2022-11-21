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    Сколько опасных отходов накопилось в РК

    21 Ноября 2022, 21:17

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане накопился значительный объем отходов, полученный в результате работы тяжелой промышленности, аграрного комплекса и разработки полезных ископаемых. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления отходами Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК Мансур Аширбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране накопилось более 30 млрд тонн отходов. Ежегодно вновь образуемых порядка 700 млн тонн промышленных отходов», - сказал Мансур Аширбаев, выступая на площадке международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

    Основными составляющими из них, по его словам, являются горнорудные, нефтяные отходы и т.д.

    «Часть из них перерабатывается, а остальной объем размещается на хвостахранилище и полигонах. Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ведется электронный учет отходов в соответствии с экологически кодексом. В рамках государственного кадастра отходов в 2021 году образовано порядка 735 млн тонн неопасных и 42 млн опасных отходов. Около 90 % образовавшихся отходов составляют отходы добычи и обогащения полезных ископаемых. Общий объем отходов по горно-добывающей промышленности за 2021 год составил 470 млн тонн, что на 56 % больше чем в 2020 году», - добавил Мансур Аширбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Промышленность Россия Минэкологии
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