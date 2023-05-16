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    Сколько объектов приватизации выставлены на торги - Ерулан Жамаубаев

    16 Мая 2023, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца этого года продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 гособъектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 669 объектов. За отчетный период (четыре месяца) продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 объектов на сумму 312 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр уточнил, что 33 объекта находятся на торгах. 62 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 206 объектов находятся на предпродажной подготовке.

    Ранее глава Минфина назвал причины неисполнения плана по НДС при этом заявив, что доходы местных бюджетов исполнены на 140% и составили 2 трлн 123 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК
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