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    Сколько объектов госсобственности приватизировали в Казахстане

    15 Ноября 2022, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 245 объектов на сумму 57 млрд. тенге.48 объектов находятся на торгах. 52 объекта направлено на реорганизацию и ликвидацию», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Согласно озвученным данным, 330 объектов находятся на предпродажной подготовке

    (в том числе 202 объекта в периметре материнских компаний).

    «Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - заключил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Легализация. Приватизация
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