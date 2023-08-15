Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько объектов госсобственности будут выставлены на продажу в ближайшее время

    15 Августа 2023, 15:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 658 объектов. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 объектов на сумму 306 млрд тенге. 36 объектов находятся на торгах», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Согласно озвученным данным, 64 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию.

    «190 объектов находятся на предпродажной подготовке. Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Молочно-товарную ферму вернули государству в Жамбылской области
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области