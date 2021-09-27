Сколько новых профессий появится в ближайшем будущем в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые профессии появятся в ближайшем будущем в Казахстане, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство в прошлом году разработало Атлас новых профессий, где мы проанализировали все профессии. Цифровизация как сокращает рабочие места, так и создает новые. Анализ показал, что 239 новых профессий появится, 95 профессий трансформируется и 129 профессий вообще в ближайшем будущем исчезнут», - сказал Серик Шапкенов.

Сейчас, по его словам, министерством принимается ряд мер, в том числе и по обучению. На платформе «Енбек» организовано онлайн-обучение. Плюс идет обучение на рабочем месте.

Было отмечено, что в целом в мире, по расчетам экспертов, станут неактуальными 85 млн профессий.

«Но это не означает, что эти профессии исчезают. По большому счету, в этих же странах создано 97 млн новых рабочих мест, то есть речь идет не об исчезновении, а о переориентации и трансформации», - добавил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.