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    Сколько нормативно-правовых актов возвращается на доработку в Казахстане

    22 Января 2021, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько нормативно-правовых актов возвращено на доработку в Казахстане в 2020 году, сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседание коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение режима законности осуществляется посредством проведения юридической экспертизы проектов НПА и научной лингвистической экспертизы проектов НПА», - пояснила Наталья Пан.

    Спикер сообщила, что за 2020 год Министерством юстиции проведена экспертиза по 37672 проектам правовых актов, из них:

    - 109 проектов законов;

    - 100 проектов Указов Президента;

    - 3 проекта распоряжения Президента;

    - 1 130 проектов постановлений Правительства;

    - 174 проекта распоряжений Премьер-Министра.

    - 36156 нормативных правовых актов центральных и местных органов государственного управления.

    « Из них зарегистрировано – 12 895, возвращено на доработку или отказано в регистрации – 94», - уточнила Наталья Пан.

    Спикер добавила, что в вопросе ведомственного нормотворчества введение сервисной модели (предрегистрационного согласования проектов) позволила органам-разработчикам устранять замечания органов юстиции на стадии согласования проектов НПА.

    Так, за последние два года наблюдается снижение отказов в регистрации (0,2%), а также возвратов на доработку (0,4%), число их составило менее одного процента от поступивших на регистрацию проектов.

    «Однако, вследствие некачественной проработки замечаний органов юстиции на стадии согласования каждый проект возвращался на доработку в среднем 3 раза. Научная лингвистическая экспертиза на соответствие проектов на государственном и русском языках проведена в отношении 160 проектов, из них: по проектам законов – 113, по проектам международных договоров – 47. В сравнении с 2019 годом число поступивших проектов актов Президента, Правительства и Премьер-Министра в 2020 году уменьшилось на 1,1%, возвращенных на доработку уменьшилось на 2 %», - сообщила Наталья Пан.

    По ее словам, уменьшение возвратов на доработку связано с работой проводимой министерством с юрслужбами госорганов в части анализа допускаемых госорганами ошибок и необходимости их исправления.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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