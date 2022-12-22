Сколько незаконно вывезенных средств вернули в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента продолжается работа по возврату активов и борьба с олигополиями. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За время работы специальной комиссии удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования», - сказал Тимур Ташимбаев.

Спикер также сообщил, что из владения олигополий возвращено 398 тысяч га земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге.

По протестам Генерального прокурора Верховным судом отменено 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий.

Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге.

Также удовлетворено 6 исков прокурора о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности.

На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге.

«К работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаем и иностранных партнеров. В частности, в октябре с Кипром подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. Среди них такие крупные державы как Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства», - резюмировал Тимур Ташимбаев.



