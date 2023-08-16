Сколько Неймар зарабатывает за одну секунду в Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна астрономическая зарплата бразильского нападающего Неймара в саудовском «Аль-Хиляле», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В новом клубе 31-летний бразилец за два года заработает 300 миллионов евро, однако эта сумма может вырасти до 400 миллионов со всеми бонусами и коммерческими сделками.

Sports.kz подсчитал, если зарплата Неймара за один год составит 200 миллионов евро, то в месяц он заработает 16,67 миллиона евро, в неделю — 4,17 миллиона евро, в день — 595,2 тысячи евро, в час — 24,8 тысячи евро, в минуту — 413 евро, а в секунду — 6,9 евро.

Напомним, последним клубом Неймара был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне бразилец сыграл 29 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

В конце 2022 года контракт с саудовским «Аль-Насром» подписал и португальский нападающий Криштиану Роналду.