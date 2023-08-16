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    Сколько Неймар зарабатывает за одну секунду в Саудовской Аравии

    16 Августа 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна астрономическая зарплата бразильского нападающего Неймара в саудовском «Аль-Хиляле», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В новом клубе 31-летний бразилец за два года заработает 300 миллионов евро, однако эта сумма может вырасти до 400 миллионов со всеми бонусами и коммерческими сделками.

    Sports.kz подсчитал, если зарплата Неймара за один год составит 200 миллионов евро, то в месяц он заработает 16,67 миллиона евро, в неделю — 4,17 миллиона евро, в день — 595,2 тысячи евро, в час — 24,8 тысячи евро, в минуту — 413 евро, а в секунду — 6,9 евро.

    Напомним, последним клубом Неймара был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне бразилец сыграл 29 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

    В конце 2022 года контракт с саудовским «Аль-Насром» подписал и португальский нападающий Криштиану Роналду.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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