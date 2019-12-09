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    Сколько неиспользуемых земельных участков выявлено в Акмолинской области

    9 Декабря 2019, 21:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау на аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева рассмотрены вопросы по контролю за использованием и охраной земель, общественно-политической ситуации в регионе, а также подготовки к празднованию Дня независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Акимы районов и городов приняли участие в совещании в режиме селекторной видеосвязи.

    Как доложил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Ергали Шорин, за 11 месяцев текущего года по обращениям физических и юридических лиц проведено 411 проверок, в ходе которых выявлено 354 нарушения норм земельного законодательства. По области выявлено 1683 неиспользуемых участка сельскохозяйственного и коммерческого назначения.

    Руководитель региона поручил отраслевому управлению обеспечить постоянный контроль над законностью принятых решений местных исполнительных органов районов в области земельного законодательства. Акимам районов и городов поручено проводить работу по выявлению неиспользуемых земель с принятием соответствующих мер.

    Об общественно-политической ситуации в регионе проинформировала руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова. Аким области перед государственными органами поставил задачу держать на особом контроле вопросы самочувствия граждан, в том числе цены на социально значимые продукты, имеющуюся задолженность по заработной плате в ряде предприятий и другие, с организацией информационно-разъяснительной работы среди населения посредством СМИ и социальных сетей.

    К празднованию Дня независимости предусмотрена целая серия мероприятий. В их числе – торжественные собрания, церемонии чествования и поощрения граждан из различных отраслей и сфер деятельности, внесших вклад в развитие страны, презентация новых объектов, ярмарки-распродажи и другие.

    Ермек Маржикпаев поручил провести праздничные мероприятия на высоком организационном уровне.

    Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где он отметил, что «пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель».

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    Акмолинская область Акимат Сельское хозяйство День Независимости
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