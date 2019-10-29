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    Сколько нефти планирует поставлять в Беларусь Казахстан

    29 Октября 2019, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в интервью журналистам в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы на прошлой неделе с белорусской стороной парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь и в целом о сотрудничестве в этой отрасли. Основные принципы все готовы. Мы внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим, то есть мы подпишем, они подпишут, дальше на ратификацию отправим», - детализировал Канат Бозумбаев.

    Министр также рассказал о своей поездке в Россию.

    «Я в пятницу по поручению Президента нашей страны вылетал в Москву и в пятницу-субботу провел переговоры со своим коллегой Александром Новаком (министр энергетики России – прим. авт.) по ряду вопросов и ему тоже рассказал о том, что в целом мы по принципам с белорусами договорились. Теперь «Белнефтехим» (она там единственная компания) нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП, поэтому как проведут переговоры, можно будет об этом говорить. От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, пока так», - сообщил Канат Бозумбаев.

    Глава Минэнерго также отметил, что российская сторона нормально отреагировало на это соглашение.

    «Никакой негативной реакции нет. У нас хорошие отношения с российскими коллегами», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

    Напомним, в ходе официального визита в Казахстан 24-25 октября 2019 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

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