Сколько нефти планирует поставлять в Беларусь Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в интервью журналистам в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на прошлой неделе с белорусской стороной парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь и в целом о сотрудничестве в этой отрасли. Основные принципы все готовы. Мы внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим, то есть мы подпишем, они подпишут, дальше на ратификацию отправим», - детализировал Канат Бозумбаев.

Министр также рассказал о своей поездке в Россию.

«Я в пятницу по поручению Президента нашей страны вылетал в Москву и в пятницу-субботу провел переговоры со своим коллегой Александром Новаком (министр энергетики России – прим. авт.) по ряду вопросов и ему тоже рассказал о том, что в целом мы по принципам с белорусами договорились. Теперь «Белнефтехим» (она там единственная компания) нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП, поэтому как проведут переговоры, можно будет об этом говорить. От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, пока так», - сообщил Канат Бозумбаев.

Глава Минэнерго также отметил, что российская сторона нормально отреагировало на это соглашение.

«Никакой негативной реакции нет. У нас хорошие отношения с российскими коллегами», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

Напомним, в ходе официального визита в Казахстан 24-25 октября 2019 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из РК.