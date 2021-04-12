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    Сколько нефтепродуктов произвели в Казахстане за первый квартал

    12 Апреля 2021, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января-марта текущего года в Казахстане произведено более 3 млн тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Минэнерго Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам января-марта текущего года произведено более 3 млн тонн нефтепродуктов, данный показатель составляет 96,4% к плану отчетных месяцев. Показатель по автобензину составил 1,1 млн тонн, то есть 94,5% к плану января-марта текущего года; объем произведенного дизельного топлива составил 1 млн тонн, что составляет 89,7 % к плану отчетных месяцев», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    По словам министра, причины снижения показателей обусловлены сбоем в поставках электроэнергии на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в январе текущего года, что привело к аварийной остановке технологических установок, вследствие чего в марте возникла необходимость в проведении ремонтных и восстановительных работ.

    «По первоначальному плану ремонтные работы планировалось завершить 4 апреля и выйти на полную мощность завода 10 апреля. Запуск планируется 24 апреля текущего года», - проинформировал Нурлан Ногаев.

    «В целях недопущения дефицита нефтепродуктов в ходе ремонта установок Атырауского нефтеперерабатывающего завода Министерством энергетики совместно с НК «КазМунайГаз» принято решение о переносе сроков запланированных капитальных ремонтных работ на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с 25 марта-10 мая на 1 мая – 10 июня», - добавил он.

    Как сообщил министр, показатель по авиатопливу равен 131 тыс. тонн. Производства мазута составило 681 тысяча тонн и достигло 113% к плану январь-март. Производство битума достигло 111 тыс. тонн, что составило 92,2 % к плану отчетного месяца.

    По информации главы Минэнерго, объем нефтегазохимической продукции достиг 37 тысяч тонн, что составляет 46,6% к плану января-марта текущего года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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