Сколько налогов заплатили участники Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о налоговых поступлениях от участников Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Субъектами предпринимательства, участвовавшими в реализации Дорожной карты, уплачено налогов на сумму 8 млрд тенге. Учитывая отлагательный эффект от вложенных бюджетных средств, поступление налогов и социальных платежей от реализованных проектов Дорожной карты будет увеличиваться. В целом, своевременно принятые антикризисные меры по поддержке занятости населения позволили не допустить масштабного роста безработицы (4,9% по итогам 4-го квартала) в стране», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В то же время, по его словам, в рамках Дорожной карты будет продолжена поддержка отечественных производителей с сохранением требования по достижению не менее 90% доли местного содержания.

«Мониторинг создания рабочих мест и фактов трудоустройства на инфраструктурные проекты осуществляется через информационную систему «Интегрированная карта создания рабочих мест» и отслеживается через поступления обязательных пенсионных взносов от работодателей. Кроме того, в целях обеспечения полноты исполнения налоговых обязательств и пресечения уклонения от уплаты налогов проведено 216 процедур камерального контроля, посредством которых осуществляется полный охват всех налогоплательщиков на предмет проверки полноты отражения дохода (КПН, ИПН), оборота (НДС), ФОТ (ИПН, социального налога и социальных платежей)», - заключил А. Мамин.