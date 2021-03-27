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    Сколько налогов в казахстанский бюджет принесла Дорожная карта занятости

    27 Марта 2021, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о налогах, уплаченных участниками Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Своевременно принятые антикризисные меры по поддержке занятости населения позволили не допустить масштабного роста безработицы (4,9% по итогам 4-го квартала) в стране. Вместе с тем, мониторинг создания рабочих мест и факта трудоустройства на инфраструктурные проекты Дорожной карты осуществляется через информационную систему «Интегрированная карта создания рабочих мест» и отслеживается через поступления обязательных пенсионных взносов от работодателей. Для этого было введено обязательное заключение электронного трудового договора с трудоустроенными на проекты Дорожной карты или регистрация трудового договора в АИС «Единая система учета электронных трудовых договоров», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также рассказал о механизме налогового мониторинга в рамках Дорожной карты.

    «Мониторинг налоговой отдачи ведется путем сверки деклараций по индивидуальному подоходному и социальному налогам от работодателей и камерального контроля на предмет достоверности отражения фактически полученных доходов. На начало года субъектами предпринимательства, принимавшими участие в реализации Дорожной карты, уплачено налогов на сумму более 8 млрд тенге. Учитывая отлагательный эффект от вложенных бюджетных средств, поступление налогов и социальных платежей от реализованных проектов Дорожной карты будет увеличиваться. На отчетный период освоено 857 млрд тенге», - заключил Премьер-Министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Занятость Налоги
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