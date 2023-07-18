Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько наличной иностранной валюты могут казахстанцы вывозить за границу

    18 Июля 2023, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какую сумму наличной иностранной валюты могут казахстанцы вывозить за границу, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса Республики Казахстан, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

    Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности на сегодняшний день действует Указ Президента РК от 14 марта 2022 года №830. Данным Указом запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», - отметили в КГД.

    «Вместе с тем, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

    Таким образом, каждому члену семьи (включая детей, не достигших 16-летний возраст) разрешается перемещать наличную иностранную валюту, не превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США», - добавили в пресс-службе Комитета госдоходов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ошибочное начисление соцплатежей на счета казахстанцев объяснили в Комитете госдоходов
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха