Сколько наличной иностранной валюты могут казахстанцы вывозить за границу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какую сумму наличной иностранной валюты могут казахстанцы вывозить за границу, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

«Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса Республики Казахстан, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности на сегодняшний день действует Указ Президента РК от 14 марта 2022 года №830. Данным Указом запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», - отметили в КГД.

«Вместе с тем, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, каждому члену семьи (включая детей, не достигших 16-летний возраст) разрешается перемещать наличную иностранную валюту, не превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США», - добавили в пресс-службе Комитета госдоходов.