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    Сколько начальников уволено из казахстанской полиции за год

    8 Февраля 2021, 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько начальников уволено из полиции, сообщил на брифинге начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году за коррупционные деяния подчиненных уволен 51 и освобождены от должностей 106 начальников различного уровня. Из них четыре заместителя начальника департамента, 24 руководителя областных управлений и их заместители, 39 начальников городских и районных органов и другие», - сказал Арман Саданов.

    Он также добавил, что работа выстроена таким образом, чтобы руководители сами, через инструмент повышения ответственности, были заинтересованы в своевременном выявлении и пресечении преступных схем.

    Эти меры полноценно реализуются согласно законодательства об отставке руководителей за коррупцию подчиненных.

    Ранее в МВД рассказали о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел.

    «На прошлом брифинге мы сообщали, о том что с 1 февраля МВД запустило мобильное приложение «102». С его помощью можно направлять в полицию информацию о правонарушениях, подать обращение, связаться с оператором посредством видеозвонка, обратиться в службу собственной безопасности», - сказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция МВД РК
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