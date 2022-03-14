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    Сколько начальников департаментов полиции и КНБ оставили свои здания в ходе январских событий

    14 Марта 2022, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько начальников департаментов полиции и КНБ оставили свои здания в ходе январских событий, рассказал 14 марта генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур. Установлено, что 5 января начальники 2-х департаментов полиции и 3-х департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием», - сказал Берик Асылов.

    Было отмечено, что по этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен.

    «Начальник ДКНБ города Алматы Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств. Также расследуется ещё одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается», - добавил Берик Асылов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Мажилис Армия МВД РК Силовые структуры КНБ Минобороны РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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