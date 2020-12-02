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    Сколько наблюдателей зарегистрировано на выборы депутатов РК

    2 Декабря 2020, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько наблюдателей зарегистрировались на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, выступая на заседании Центризбиркома, она напомнила, что согласно статье 20-2 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» аккредитация наблюдателей иностранных государств, международных организаций осуществляется Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства иностранных дел.

    «Ранее, 20 ноября 2020 года по Центральной избирательной комиссией были аккредитованы 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 25 и 26 ноября 2020 года поступили представления Министерства иностранных дел для аккредитации 10 наблюдателей. Из них 6 наблюдателей аккредитуются в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств; 4 наблюдателя – Миссии наблюдателей от Организации исламского сотрудничества», - уточнила Анастасия Щегорцова.

    Спикер подчеркнула, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.

    На основании вышеизложенного, Центральной избирательной комиссией принято постановление «Об аккредитации наблюдателей международных организаций на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенные на 10 января 2021 года».

    Аккредитация международных наблюдателей будет осуществлена до 18.00 ч. 4 января 2021 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы-2021
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