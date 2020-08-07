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    Сколько наблюдателей Казахстан направит на выборы Президента Беларуси

    7 Августа 2020, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько наблюдателей Казахстан направит на выборы Президента Беларуси сообщили в ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете 9 августа текущего года состоятся очередные выборы Президента Республики Беларусь. В этой связи на рассмотрение вынесен вопрос об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Республики Беларусь», - сказал председатель Центризбиркома Берик Имашев на заседании ЦИК.

    Член Центризбиркома Анастасия Щегорцова сообщила, что постановлением Центральной избирательной комиссии было утверждено пять кандидатур наблюдателей от Республики Казахстан, которые примут участие в наблюдении за выборами в Беларуси 9 августа 2020 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

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