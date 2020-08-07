Сколько наблюдателей Казахстан направит на выборы Президента Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько наблюдателей Казахстан направит на выборы Президента Беларуси сообщили в ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете 9 августа текущего года состоятся очередные выборы Президента Республики Беларусь. В этой связи на рассмотрение вынесен вопрос об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Республики Беларусь», - сказал председатель Центризбиркома Берик Имашев на заседании ЦИК.

Член Центризбиркома Анастасия Щегорцова сообщила, что постановлением Центральной избирательной комиссии было утверждено пять кандидатур наблюдателей от Республики Казахстан, которые примут участие в наблюдении за выборами в Беларуси 9 августа 2020 года.