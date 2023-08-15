Сколько можно продлевать, оформи машину! - в МВД РК высказались о ходе легализации авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев высказался о ходе легализации незаконно ввезенных в страну автомобилей. Спикер попросил оформить машины, чтобы до 1 сентября узаконить все автомашины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После 1 сентября 2022 года сколько времени прошло? Год дали возможность, ну оформи машину. В чем проблема? Ну сколько можно продлевать? Вы сами тоже поймите. Ну сколько можно продлевать? Мы сейчас примерно рассчитали, до 1 сентября (этого года) дадим время, чтобы все узаконили свои автомашины. Нет, тогда придется по закону принимать в отношении них меры. А что еще делать нам остается?» - сказал глава Комитета Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

Спикер заявил, что невозможно постоянно позволять и эксплуатировать автомашины. Все действия должны быть в правовом поле.

1 июля в Казахстане завершился прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

При этом казахстанцам, столкнувшимся с проблемой, когда иностранное авто не было снято с учета в странах Евразийского экономического союза в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, дали отсрочку для легализации. Машины можно поставить на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации. Легализовать их можно будет, сняв с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

Также в МВД предупредили казахстанцев, что автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, невозможно будет легализовать.