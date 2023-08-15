Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько можно продлевать, оформи машину! - в МВД РК высказались о ходе легализации авто

    15 Августа 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев высказался о ходе легализации незаконно ввезенных в страну автомобилей. Спикер попросил оформить машины, чтобы до 1 сентября узаконить все автомашины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После 1 сентября 2022 года сколько времени прошло? Год дали возможность, ну оформи машину. В чем проблема? Ну сколько можно продлевать? Вы сами тоже поймите. Ну сколько можно продлевать? Мы сейчас примерно рассчитали, до 1 сентября (этого года) дадим время, чтобы все узаконили свои автомашины. Нет, тогда придется по закону принимать в отношении них меры. А что еще делать нам остается?» - сказал глава Комитета Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

    Спикер заявил, что невозможно постоянно позволять и эксплуатировать автомашины. Все действия должны быть в правовом поле.

    1 июля в Казахстане завершился прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

    При этом казахстанцам, столкнувшимся с проблемой, когда иностранное авто не было снято с учета в странах Евразийского экономического союза в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, дали отсрочку для легализации. Машины можно поставить на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации. Легализовать их можно будет, сняв с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

    Также в МВД предупредили казахстанцев, что автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, невозможно будет легализовать.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вводится временное ограничение движения на трассах в области Жетысу
    Глава государства дал ряд поручений новому министру внутренних дел
    Что известно о новом министре внутренних дел
    Ержан Саденов назначен министром внутренних дел РК
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области