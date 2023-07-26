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    Сколько может заработать Елена Рыбакина перед US Open

    26 Июля 2023, 00:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) числится в заявочных списках турниров Canadian Open в Монреале (Канада) и Cincinnati Masters в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Турнир WTA в Монреале пройдет с 7 по 13 августа. Призовой фонд составит 2 788 468 долларов. Победительница заработает 454 500 долларов, а также получит 900 рейтинговых очков. Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 20 августа. Его призовой фонд — 2 527 250 долларов. Победительница турнира заработает 412 000 долларов и гарантирует себе 900 рейтинговых очков.

    Добавим, что после турниров в Монреале и Цинциннати с 28 августа по 10 сентября пройдет четвертый, заключительный турнир «Большого шлема» в этом году, — Открытый чемпионат США по теннису (US Open).

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена спортсмены Казахстана
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