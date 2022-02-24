Сколько может составить ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4 - 5,2 млрд КВт часов. Таким прогнозом поделился депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане электроэнергетический комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики, оказывающий прямое влияние на сбалансированное экономическое развитие. Энергетика нашей страны долгое время оставалась избыточной. Однако в последнее время, по ряду объективных причин, энергетическая сфера республики может превратиться в дефицитную. Так, по прогнозам в период с 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4 - 5,2 млрд КВт часов. Наличие дефицита мощности имеет особое значение, так как Казахстан - аграрно-индустриальная страна, в которой доля электроэнергии в промышленности составляет порядка 56%», - рассказал Суиндик Алдашев во время круглого стола, прошедшего в Сенате.

При этом, как отмечает депутат, Казахстан до сих пор остается одной из самых энергоёмких государств в мире.

Сенатор также считает, что проблема энергодефицита усугубляется на фоне отсутствия стратегии по развитию энергетики.

Ранее депутат заявил о том, что энергопередающие компании характеризуются высоким уровнем износа. Средний уровень износа, как отметил сенатор, в энергопроизводящих организациях составляет 53%.