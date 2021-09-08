Сколько многоквартирных домов заменило орган управления в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда конкретно заработает цифровая платформа «Е-шанырак», поинтересовалась депутат Мажилиса Парламента РК Лаззат Рамазанова, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как Вам известно, 26 декабря 2020 года Глава государства К. Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в законодательный акт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Закон вступил в силу с 7 января 2020 года. Одним из главных направлений закона является урегулирование деятельности органов управления многоквартирных жилых домов. Законом закреплен принцип: «один дом - одно объединение собственников имущества — один счет». Тем самым, предстоит колоссальная реформа жилищно-коммунальной сферы страны», - сказала Лаззат Рамазанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что в соответствии с требованиями закона, все многоквартирные дома в стране должны до 1 июля 2022 года заменить орган управления дома. Вместо существующих КСК должны быть созданы объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества.

«Однако, по состоянию на сегодняшний день, из 54,5 тысяч многоквартирных жилых домов, официально зарегистрированных в жилом фонде Казахстана, создано всего 1 814 ОСИ и 8 394 простых товариществ. Такая статистика вызывает опасения!», - подчеркнула Лаззат Рамазанова

Мажилисмен отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране имевшая место с начала 2020 года и продолжающаяся в настоящее время ограничила возможности собственников проводить общие собрания жильцов в явочном порядке для процедурного избрания новой формы управления. Тем не менее, не смотря на карантинные ограничения некоторые жители смогли создать ОСИ и перейти на новую форму управления.

Одним из главных факторов, влияющих на низкую вовлеченность населения в процесс реформирования является пассивная деятельность, а в некоторых случаях и бездействие местных исполнительных органов в лице акиматов. Тогда как Правительство и Парламент страны обеспечили необходимую законодательную основу.

«Большая часть жителей многоквартирного жилого фонда не имеют представления о проводимой реформе. А жители, которые знают и желают перейти на новые формы управления не имеют представления о процедурной части создания ОСИ или простого товарищества», - считает Лаззат Рамазанова

Депутат также обратила внимание на еще один немаловажный вопрос.

«В 2019 году при обсуждении законопроекта в Парламенте было заявлено о внедрении единой цифровой экосистемы для всей отрасли ЖКХ – платформы «Е-шанырак». Платформа должна была объединить личные кабинеты жильцов, управляющих компаний, субъектов естественных монополий, органов управления, местных исполнительных органов, тем самым, обеспечить прозрачность взаимодействия всех участников жилищных отношений и облегчить процесс принятия решений. В рамках платформы предусматривалось регламентация системы голосования, контроля за движением финансовых средств, оценки деятельности органов управления домом. Необходимо отметить, что в целях реализации проекта, приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 марта 2020 года № 172 утверждены соответствующие Правила. Однако, спустя полтора года о работе платформы «Е-шанырак» ничего не слышно! Когда конкретно заработает цифровая платформа «Е-шанырак»?», - вопрошает Лаззат Рамазанова.