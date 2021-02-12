Сколько микрокредитов будет выдано в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Казахстане количество занятых в МСБ достигнет 3,6 млн человек. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация новых подходов по созданию сильного предпринимательского класса обеспечит увеличение количества занятых в МСБ до 4 млн человек в 2025 году. Ежегодный прирост составит 100 тысяч человек. В текущем году количество занятых в МСБ достигнет 3,6 млн человек», - сказал Аскар Мамин.

Доля МСБ в ВВП в текущем году, по его словам, вырастет до 30,5% с доведением значения данного показателя до 35% в 2025 году.

В рамках дальнейшей индустриализации экономики в 1,5 раза увеличится объём производства в обрабатывающей промышленности. В 2021 году рост составит 10,8% с ежегодным увеличением до 51% в 2025 году.

«В результате системных мер по совершенствованию деловой среды Казахстан должен войти в топ-20 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса в мире. До 2025 года для открытия собственного бизнеса будут выданы микрокредиты 50 тысячам граждан, в том числе 42 тысячам сельчан на общую сумму 250 млрд тенге. В текущем году микрокредиты будут предоставлены 8 тысячам граждан с расширением охвата до 12 тысяч к 2025 году», - сообщил Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что объём несырьевого экспорта увеличится в два раза до 41 млрд долларов. В 2021 году значение данного показателя составит более 29 млрд долларов.



