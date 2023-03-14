Сколько метров жилья приходится на жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На одного жителя Петропавловска приходятся 22,7 квадратных метра жилья. Чуть меньшей площадью – 22,1 «квадрата» - обладают сельчане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Статистики Северо-Казахстанской области посчитали обеспеченность населения жильем. По их данным, за прошлый год жилищный фонд региона увеличился на 172,1 тысячи квадратных метров и составил более 12,5 млн «квадратов». Более 45% жилья находится в городе, остальное – в селах. На государственный жилищный фонд приходится всего 2,2%. Большая часть жилья в регионе сосредоточена в частных руках.

Разделили статистики жилые дома и по материалам наружных стен. Получилось, что около 29% фонда – кирпичные дома, 14% - крупнопанельные и 4,6% - саманные. Остальные возвели с помощью других стеновых материалов, в том числе монолитный бетон, каркасные панели, крупнопанельное и крупноблочное строительство.

Больше всего «квадратов» у жителей Кызылжарского района – 27 и самые маленькие площади у жителей Акжарского района – 19,6 квадратных метров на одного человека.

До 2025-го года в регионе намерены построить 2,3 млн квадратных метров жилья. Заветные «квадраты» приобретут 144 тысячи североказахстанцев. В нынешнем году в Петропавловске рассчитывают завершить строительство 26 многоэтажных жилых домов. В том числе 10 бюджетных и 16 коммерческих.



