Сколько мест не хватает в детских садах и школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области строят три новых школы. Из них две - в Тайыншинском районе и одну – в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, в городе Тайынша новая школа рассчитана на 600 мест, в селе Вишневке - на 120. Общая сумма проектов составляет 3,2 млрд тенге. Школы строят взамен находящихся в аварийном состоянии и обещают сдать в этом году.

Планируется строительство школы на 120 мест в селе Драгомировке. В этом населенном пункте учебное заведение тоже находится в аварийном состоянии. Уже разработали проектно-сметную документацию, имеется положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

Если в селах дефицита школьных мест нет, то в Петропавловске он составляет 3 912. Чтобы сократить нехватку и устранить трехсменное обучение, в городе до 2025-го года построят семь школ на 3 720 мест. В том числе четыре на 2 700 мест по национальному проекту «Комфортная школа».

В конце нынешнего – начале следующего года в городе планируют сдать новую коррекционную школу на 300 мест. Строят ее в развивающемся микрорайоне «Береке». Помимо учебного корпуса предусмотрен спальный на 50 мест.

Впервые за последние семь лет в городе запланировали строительство двух детских садов на 420 мест за счет местного бюджета. Последние детские сады открывали в Петропавловске в 2016-2017 годах. Строили их предприниматели по программе государственно-частного партнерства.

По данным управления образования, по области очерёдность в детские сады сейчас составляет 5 310. Это ребятишки в возрасте от 0 до 6-ти. Из них от 2-х до 6-ти лет – 3 154 человек. По городу Петропавловску всего в очереди 3 482 ребенка, в возрасте от 2-х до 6-ти лет – 1 792.

«Для увеличения охвата в этом году планируется открыть 410 новых мест в действующих детских садах. Планируется строительство двух детсадов в микрорайонах «Жас Өркен» на 280 мест и «Береке» на 140 мест. Это позволит обеспечить охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет до 93%», - отметил Н.Жашибеков.

Всего в регионе действуют 461 дошкольная организация, которые посещают около 17 тыс. ребятишек.