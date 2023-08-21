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    13:08, 21 Август 2023 | GMT +6

    Сколько мест на сегодняшний день есть в Национальном пантеоне Казахстана

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    Фото: yvision.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов рассказал о ходе работы по созданию Национального пантеона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект пантеона не завершен, на сегодняшний день только завершается реализация первого пуска, первой части проекта. Поэтому в рамках первого проекта мы уже его посещали, выездное совещание было. На сегодняшний день по пантеону не четыре места, там более 40 мест имеется», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

    По его словам, этого достаточно.

    «Потому что по пантеону есть отдельное положение, утвержденное постановлением правительства. Есть порядок и так далее. Здесь нет необходимости резонансный шум поднимать. Пантеоны имеются и в других странах. Это стандартные процедурные вещи. Это вопросы государственного масштаба, потому что такие пантеоны у нас имеются, если говорить про СНГ, есть в Москве, в Баку и в других государствах», - отметил депутат.

    «Возможно, да, с наименованием пантеона может быть мы подумаем еще, как-то по-другому назвать. Но это уже совместно с министерством будем обсуждать, и акиматом также. Но в данный момент мест там достаточно. И работы по реализации проекта дальше будут продолжаться», - добавил спикер.


    Теги:
    Общество Маслихат Другие государственные органы Астана для mail.ru
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