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Сколько мероприятий с участием Президента Казахстана было в 2021 году

29 Декабря 2021 21:07
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Сколько мероприятий с участием Президента Казахстана было в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мероприятиях с участием Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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